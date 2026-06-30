El PP critica que Maó "ha perdido" tres años y está "más sucio, sin agua potable y sin liderazgo"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Mahón, en Menorca. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Maó ha criticado que el municipio "ha perdido" tres años con el alcalde socialista, Héctor Pons, y que la ciudad está ahora "más sucia, sin agua potable y sin liderazgo".

La presidenta de los 'populares' de Maó, Maribel Llufriu, ha denunciado públicamente que el equipo de gobierno ha gobernado "a base de cesiones continuas a Ara Maó".

"Héctor Pons ha demostrado que está dispuesto a ceder en todo con tal de mantenerse en la silla aceptando las exigencias de Ara Maó una y otra vez para aprobar los presupuestos y las principales decisiones municipales", ha añadido.

En este contexto, Llufriu ha criticado que el alcalde "ha renunciado a liderar un proyecto propio para Maó y ha antepuesto mantenerse en el gobierno a defender los intereses de los ciudadanos".

De la misma forma, ha señalado que "Maó sigue sin agua potable, la desnitrificadora continúa inactiva con el nivel de nitratos disparado y los vecinos siguen teniendo que comprar garrafas para beber agua, sin que el equipo de gobierno haya sido capaz de ofrecer una solución definitiva".

Según la presidenta del PP de Maó, los proyectos más importantes que se han llevado a cabo han sido posibles gracias al impulso y la financiación del Govern y del Consell Insular de Menorca.

En esta línea, se ha referido a la compra de Catisa, la reforma de la pista de atletismo, la mejora del campo de fútbol de Bintaufa, el proyecto del nuevo pabellón de La Salle o el desbloqueo de la construcción del nuevo conservatorio.

Llufriu ha reprochado a Pons haber "priorizado la imagen y la propaganda frente a la gestión diaria del Ayuntamiento". "Durante estos tres años hemos visto cómo se acumulaban los problemas con entidades deportivas, asociaciones y con los trabajadores municipales por los compromisos incumplidos", ha afirmado.

En materia económica, ha subrayado que el Ayuntamiento ha tenido que aprobar un Plan Económico-Financiero "como consecuencia de su mala gestión".

Por último, ha lamentado que el municipio "presente una imagen de abandono, suciedad y deterioro de los espacios públicos". "Tres años después, Maó está peor que al inicio del mandato. Los problemas siguen sin resolverse y los ciudadanos tienen un alcalde más preocupado por las fotos y videos que por gestionar y mejorar la ciudad", ha concluido.