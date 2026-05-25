El PP critica al PSIB por presentar "medidas estériles" contra la ampliación del aeropuerto de Eivissa

Archivo - Aeropuerto de Ibiza - AENA / RAUL URBINA - Archivo

EIVISSA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha acusado al PSIB de presentar en el Parlament "medidas estériles" contra la ampliación del aeropuerto de Eivissa, en referencia a la proposición no de ley (PNL) registrada por los socialistas, y les han reclamado que exijan al Gobierno central la paralización del proyecto.

En un comunicado, los 'populares' han criticado que los socialistas "teatralizan" su oposición en la Cámara autonómica mientras "respaldan en Madrid las políticas del Gobierno" y "aplauden" al presidente Pedro Sánchez.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP de Eivissa, Jacobo Varela, ha reprochado a los socialistas que "intenten aparentar una defensa de la isla" en el Parlament mientras "guardan silencio hacia quien realmente puede parar este despropósito, que es el Gobierno de España".

Varela ha insistido en que Eivissa "no necesita más presión ni más masificación" y ha reclamado al PSIB que "por una vez se ponga del lado de los ibicencos".

"Si realmente quieren defender la isla, demuestren algo de peso político e impongan la rectificación al Gobierno de España. Lo contrario son solo gestos vacíos y propaganda", ha concluido.

Cabe recordado que tanto el PP como Unidas Podemos han registrado sendas proposiciones no de ley en el Parlament con el mismo objetivo, instar al Gobierno a poner freno a la ampliación del aeropuerto.