El PP culpa al Gobierno del problema de acceso a la vivienda en España y propone "medidas de excepción" para revertirlo

PALMA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha culpado al Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, del problema de acceso a la vivienda que hay en este país y ha propuesto "medidas de excepción" para revertirlo.

En concreto, se trata de más 35 medidas incluidas en el plan nacional de vivienda de esta formación, que ya ha sido presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, y que, este sábado, el portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, José Vicente Marí, ha dado a conocer en Baleares.