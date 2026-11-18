El PP da por hecho que Feijóo recuperará el convenio de carreteras de Mallorca si gobierna - PP DE BALEARES

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Senado por Mallorca, Sebastià Sagreras, ha dado por hecho que el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, recuperará el convenio de carreteras de Mallorca si es elegido presidente del Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Lo ha asegurado durante un acto de campaña celebrado este miércoles en la carretera de Petra a Sineu y en el que también ha estado presente el presidente del PP de Mallorca, Llorenç Galmés.

Sagreras, según ha informado el PP balear en un comunicado, ha contrapuesto el "compromiso" de Feijóo con la recuperación del convenio de carreteras con el hecho de que Pedro Sánchez "arrebatara a los mallorquines 350 millones de euros en 2021".

Lo hizo, ha apostillado, "con la complicidad y el silencio de Francina Armengol y Catalina Cladera, que ahora pretenden representar a Baleares en Madrid después de haber sido incapaces de defender sus intereses cuando gobernaban".

Sagreras ha insistido en que Mallorca necesita "carreteras modernas, seguras y bien mantenidas", por lo que ha adelantado que la recuperación de esta financiación será una de sus principales reivindicaciones en el Senado.

"Me comprometo a llevar el convenio de carreteras como una prioridad de mi agenda balear en Madrid y a no dejar de reivindicarlo hasta que sea una realidad. Con Feijóo en la Moncloa y una voz fuerte de Mallorca en el Senado, recuperaremos las inversiones que Sánchez nos ha negado", ha afirmado.

El 'popular', por otra parte, ha celebrado que la semana que viene esté prevista en el Parlament la aprobación definitiva de la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca y ha aprovechado para echárselo en cara a la izquierda.

"Mientras gobernó durante ocho años sin hacer ni siquiera los estudios necesarios, el PP ha trabajado para que Mallorca tenga una ley de limitación de vehículos antes de que termine noviembre, cumpliendo el compromiso que adquirimos con los ciudadanos", ha dicho.