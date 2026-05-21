El PP, tras la declaración de Aldama: "Ahora sabemos que Koldo cobraba por hacer gestiones en Baleares"

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, en una rueda de prensa en el Parlament - PP

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha valorado la declaración del empresario Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, destacando que este ha confirmado que "Koldo García cobraba por hacer gestiones en Baleares" y que la expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, era "su contacto".

La formación ha valorado en una nota de prensa la declaración del empresario este jueves en la Audiencia Nacional, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama.

"Como ya habían constatado los 65 whatsapps recogidos en el informe de la UCO, Aldama ha confirmado hoy que Armengol era el contacto de Koldo García en Baleares", ha criticado el portavoz 'popular', Sebastià Sagreras.

Igualmente, Sagreras ha subrayado que Aldama "ha confirmado que los 10.000 euros que pagaba mensualmente a Koldo García eran a cambio de sus gestiones con administraciones del PSOE y que incluyeron las gestiones para conseguir la compra de mascarillas 'fake' durante la pandemia por cerca de cuatro millones de euros por parte del Govern de Armengol".

Además, ha criticado que Koldo "incluso presumía y alardeaba" de la relación que tenía con la expresidenta socialista. "Sabíamos ya que Armengol y su Govern abrieron las puertas de par en par a la trama, les compraron las mascarillas 'fake', nunca las usaron porque no servían y sin embargo nunca reclamaron por ello en tres años, y ahora sabemos que Koldo cobraba por hacer aquellas gestiones en Baleares", ha añadido.

Para el 'popular', la instrucción judicial del caso de las mascarillas en la Audiencia Nacional "debe servir para llegar hasta el fondo de esta trama de corrupción socialista", así como para "depurar responsabilidades de todas aquellas personas que, por acción u omisión, desde la máxima complicidad, permitieron aquella estafa millonaria".