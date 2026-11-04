El PP defiende el compromiso de Feijóo con Baleares para bajar impuestos, mejorar salarios y recuperar inversiones

El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, atiende a los medios - PP

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Congreso por Baleares, José Vicente Marí Bosó, ha defendido que el contrato del líder 'popular', Alberto Núlez Feijóo, con España "es también un compromiso con Balears para bajar impuestos, mejorar los salarios y recuperar las inversiones".

Así lo ha destacado Marí Bosó en un acto para presentar los principales compromisos del PP de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, acompañado por miembros de las candidaturas 'populares' y por el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, según ha señalado el PP en nota de prensa.

El 'popular' ha subrayado que su partido afronta estas semanas con el objetivo de trasladar a los ciudadanos "una alternativa de gobierno basada en la regeneración democrática, la reducción de impuestos, la mejora de los servicios públicos y el impulso de la economía".

En este sentido, ha situado la regeneración democrática entre las primeras prioridades del PP y ha defendido "un compromiso para limpiar toda la corrupción del Partido Socialista durante estos años en las instituciones del Gobierno de España".

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de avanzar hacia "un Estado más simple, menos burocrático y que apueste por la simplificación administrativa", siguiendo el modelo impulsado por el Govern balear.

"Lo que Marga Prohens ya está haciendo en nuestras islas con los decretos de simplificación administrativa es lo que queremos hacer también desde el Gobierno de España", ha afirmado.

El candidato ha defendido una reforma fiscal que permita "aliviar la presión" sobre las familias y las empresas para "salir del informe fiscal" de estos años. "Frente a la política de impuestos de Sánchez, el PP apuesta por una rebaja fiscal que permita mejorar la vida de los ciudadanos", ha afirmado.

En materia de infraestructuras, Marí Bosó ha señalado que el proyecto 'popular' contempla la aprobación de un Plan Nacional de Infraestructuras que incorporará las principales reivindicaciones de Baleares.

En ese plan, ha continuado, estarán las principales demandas del PP balear y de la presidenta del Govern, Marga Prohens, como los convenios de carreteras con los consells insulars y las obras de depuración que hay pendientes en las Islas.

El candidato ha insistido en que estas inversiones forman parte de los compromisos que el PP quiere trasladar al Gobierno de España para dar respuesta a las necesidades del archipiélago.