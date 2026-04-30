El PP defiende criterios de residencia para acceder a varias prestaciones pero rechaza la "remigración" que pide Vox

Archivo - Vista general de un pleno del Ayuntamiento de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Palma ha rechazado varios puntos de una moción de Vox sobre la 'prioridad nacional' y que reclamaba una "remigración".

Los votos en contra del PP, junto con los de la izquierda, han tumbado la mayoría de puntos de esta iniciativa, defendida por el regidor de Vox Fulgencio Coll, quien ha criticado la regularización extraordinaria de personas migrantes por, a su entender, tener un "propósito electoral y de reemplazo".

También ha defendido como "legítima" la "prioridad nacional en el acceso a las ayudas" y ha destacado los acuerdos alcanzados en este sentido en Extremadura y Aragón.

Por su parte, la regidora de Hacienda, Mercedes Celeste, ha defendido la exigencia de criterios de residencia legal mínima para acceder a determinadas prestaciones o a una vivienda pública.

No obstante, se ha mostrado "radicalmente" en contra de "la remigración masiva que propone Vox". "El concepto de remigración masiva es un concepto político más propio de movimientos identitarios que no son el PP", ha dicho.

Los 'populares' han presentado transacciones a varios puntos de la moción que, sin embargo, han sido rechazadas por Vox. Por ello, han votado en contra de "garantizar la prioridad nacional" y proceder a "la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el Estado de bienestar de los españoles".

Tampoco han salido adelante propuestas para "garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario" impidiendo que las personas en situación administrativa irregular tengan acceso a la sanidad, "salvo casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital o de emergencia".

Por otro lado, el PP ha votado a favor, y por tanto ha salido adelante, de pedir la derogación del decreto de regularización extraordinaria de extranjeros que ya viven en España y del proceso de regularización extraordinaria.

También se ha aprobado exigir que las solicitudes de documentación tramitadas por el Ayuntamiento "se sometan a una verificación estricta" en el acceso al sistema público de prestaciones y pensiones públicas, que los informes de vulnerabilidad "se basen únicamente en hechos objetivamente acreditados".

La izquierda ha rechazado totalmente la iniciativa, al considerarla "racista". "Esta propuesta no va de soluciones, va de culpables que, para Vox, siempre son las personas migrantes", ha criticado el regidor de MÉS, Miquel Àngel Contreras.

Para el socialista Xisco Ducrós, esta iniciativa representa "lo más vomitivo que puede hacer un partido político: hacer un discurso racista que anula la dignidad humana en función de según que origen".

SEGURIDAD EN LA OAC

El pleno ha rechazado, por otro lado, una moción de Vox para reclamar que se vuelva a colocar el arco de seguridad en la entrada de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) del Ayuntamiento, asegurando que este cambio ha generado "más inseguridad".

La moción ha recibido en voto contrario de todos los grupos, menos Vox. Según la regidora de Hacienda, Contratación y Patrimonio, Mercedes Celeste, el cambio de ubicación responde a una cuestión técnica y "no tiene nada que ver" con el proceso de regularización extraordinaria de migrantes.

En concreto, ha señalado, la vigilancia en el edificio consistorial es la misma pero se ha estructurado de forma diferente para que haya más control del acceso dentro del edificio.