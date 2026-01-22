El PP defiende que la estrategia de contención turística del Govern ha provocado un "cambio de tendencia"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en Fitur. - CAIB

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha defendido que la estrategia de contención turística y desestacionalización impulsada por el Govern ha conseguido un "cambio de tendencia" en cuanto a la llegada de turistas al archipiélago.

La diputada 'popular' en el Parlament y portavoz de Turismo de la formación, Maria Salomé Cabrera, ha argumentado que prueba de ello son algunos de los datos presentados por el Ejecutivo en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

Entre ellos, ha expuesto el crecimiento del 7,1% en la llegada de turistas durante los meses de temporada media y baja y del 0,7% en los meses de temporada alta, que se desprenden del informe 'Coyuntura económica turística 2025 y Perspectivas 2026' elaborado por la Dirección General de Economía y Estadística.

"Las políticas impulsadas por el Govern del PP, con el crecimiento cero de plazas y el posicionamiento de las Islas como un destino de turismo cultural, está consiguiendo contener la afluencia en los meses de verano y redirigir las puntas hacia los meses de temporada media y baja, consiguiendo alargar y desestacionalizar la temporada", ha destacado Cabrera.

En la misma línea, ha puesto en valor el crecimiento del 4,9% en el gasto turístico, por encima del aumento de turistas --hasta noviembre-- del 2,1%.

La diputada también ha celebrado que haya bajado el índice de presión humana (IPH) en los meses de junio, julio y agosto "pese al aumento de la población residente" y los "resultados" obtenidos en la lucha contra la oferta turística ilegal.

"Frente a aquellos que nos hablan de decrecimiento pero que cuando gobernaban autorizaban 115.000 nuevas plazas y dejaban crecer sin control la oferta ilegal, el Govern de Marga Prohens ha cambiado el rumbo del turismo en nuestras islas, hacia la contención, la desestacionalización, y un turismo más sostenible y respetuoso con los residentes", ha concluido la 'popular'.