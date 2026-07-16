El PP defiende que las incidencias detectadas en el traslado de residuos demuestran que "el control es permanente"

Traslado de residuos de Eivissa a Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido que las incidencias detectadas en el primer traslado de residuos de Eivissa a Mallorca, que llevaron a Capitanía Marítima a paralizar la operación de forma temporal, demuestran que "el control es permanente".

La portavoz del grupo 'popular' en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha celebrado la puesta en marcha de la iniciativa "de manera impecable, con responsabilidad y bajo las máximas garantías ambientales y técnicas".

"Los primeros días del plan piloto han confirmado que este proyecto cuenta con cobertura legal, informes técnicos favorables y todas las garantías necesarias para proteger el medio ambiente y la calidad de vida de los mallorquines", ha dicho Riera, quien ha considerado que se han "desmontado todas las mentiras y el discurso alarmista de la izquierda".

"El primer envío se ha desarrollado sin molestias, sin ruidos, sin olores y sin ningún perjuicio para los ciudadanos", ha añadido la representante 'popular'.

Riera también ha querido poner en valor la rapidez con la que se han detectado y corregido las "pequeñas incidencias técnicas propias de cualquier plan piloto".

"Precisamente ese es el sentido de un plan piloto: comprobar el funcionamiento del sistema, detectar cualquier aspecto susceptible de mejora y corregirlo de manera inmediata. Las incidencias se han resuelto en tiempo récord, lo que demuestra que el control es permanente y que se actúa con la máxima responsabilidad y exigencia", ha destacado.

La portavoz ha remarcado que los residuos que llegan a Mallorca corresponden a la fracción de rechazo y lo hacen compactados y embalados, "sin generar olores, dispersión de residuos ni ningún tipo de afección ambiental".

"Además, el volumen de transporte es absolutamente asumible. Llegan, como máximo, siete camiones diarios de lunes a viernes, y muchos días ni siquiera se alcanza esa cifra. Si tenemos en cuenta que cada día acceden a Son Reus cerca de 750 camiones, es evidente que el impacto sobre la circulación es prácticamente inexistente", ha explicado.

Riera, además, ha aprovechado para cargar contra la "contradicción" del PSIB. "Quienes aprobaron la Ley de Residuos y el Plan Director que permiten este traslado sean ahora los primeros en criticar que se aplique", ha afeado a los socialistas.