El PP defiende el proceso para elegir al nuevo director del Teatre Principal de Inca y pide explicaciones al alcalde

Archivo - Butacas Teatro Principal de Inca. - PP DE INCA - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha defendido el proceso "abierto y transparente" para elegir al nuevo director del Teatre Principal de Inca, después de que el alcalde del municipio, Virgilio Moreno, haya anunciado que emprenderá acciones legales contra el Govern y el Consell.

Los 'populares' han exigido al edil que explique "por qué pretende llevar a los tribunales y paralizar un proceso abierto, transparente y con baremación objetiva" para elegir la nueva dirección del Teatre Principal de Inca.

En una nota de prensa, la formación ha subrayado que las bases aprobadas cuentan con un informe favorable, ante "el intento de Moreno de presentar públicamente el procedimiento como una actuación contraria a derecho".

El regidor del PP de Inca y miembro del Patronato de la Fundación Teatre Principal, Pedro Mas, ha mostrado el apoyo de los 'populares' a la posición defendida por el Consell de Mallorca y por la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

"Virgilio Moreno habla de interferencias, pero lo que tiene que explicar es por qué quiere frenar un concurso al que puede presentarse cualquier profesional. ¿Qué le molesta de que todos los candidatos sean valorados con los mismos criterios y que se elija al mejor?", ha cuestionado Mas.

A su entender, "puede haber discrepancias jurídicas y deben abordarse con rigor, pero lo que no puede hacer el alcalde es contar solo una parte de la historia". En este sentido, ha remarcado que existe un informe favorable a las bases.

Mas ha indicado que el proceso no excluye a nadie y que el actual director del Teatre Principal también puede presentarse en igualdad de condiciones. "Aquí nadie veta a nadie, si el actual director es la mejor opción, podrá demostrarlo dentro de un proceso abierto y objetivo, eso es transparencia", ha defendido.

Para el 'popular', el alcalde "prefiere amenazar con los tribunales antes que aceptar que diferentes profesionales puedan competir en igualdad de condiciones".

Finalmente, Mas ha pedido al alcalde que abandone "la confrontación institucional y anteponga los intereses del Teatre Principal a la batalla política".

"El Teatre Principal está por encima de cualquier partido y también de Virgilio Moreno, nosotros defendemos que su dirección se elija con transparencia y criterios objetivos, si el alcalde quiere impedirlo en los tribunales, es él quien tendrá que explicar por qué", ha concluido.