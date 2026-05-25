El PP defiende que la reforma de la ley de protección de la infancia busca cerrar lagunas detectadas en la norma

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras. - EUROPA PRESS

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado que la modificación de la ley de protección de la infancia que se votará este martes en la Cámara balear responde a la necesidad de "cerrar una laguna" detectada en la normativa vigente, en relación al caso de Miguel Roldán, el docente condenado por acoso.

En rueda de prensa, Sagreras ha explicado que el caso del docente Roldán evidenció vacíos en la regulación actual del acceso a profesiones vinculadas al trabajo con menores.

Según ha indicado, la modificación tiene como objetivo ampliar los delitos que impiden el ejercicio profesional en ámbitos como la docencia, el monitoraje o el entrenamiento deportivo, con el fin de reforzar la protección de menores.

El portavoz 'popular' ha añadido que, una vez aprobada en el Parlament mediante lectura única, la proposición será remitida al Congreso para su tramitación a nivel estatal.