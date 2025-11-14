El PP defiende que la retirada de las ayudas nominativas para Joves per la Llengua y OCB se debe a "cuestiones técnicas"

Archivo - El portavoz adjunto del PP en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, en una foto de archivo. - PP - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha alegado que la eliminación de las subvenciones nominativas para Joves per la Llengua y la Obra Cultural Balear (OCB) de los presupuestos de 2026 del Consell de Mallorca se debe a "cuestiones técnicas".

Así lo ha aseverado el portavoz adjunto del PP en la institución insular, Bernat Vallori, al ser preguntado por esta cuestión tras la presentación de las cuentas públicas este viernes.

En ese sentido, ha asegurado que "todas las entidades" recibirán ayudas y "ninguna se quedará fuera" pero ha argumentado que estas subvenciones se tenían que pasar al apartado de libre concurrencia.

"Los técnicos dicen que las subvenciones nominativas tienen que pasarse a libre concurrencia y allí se podrán hacer las solicitudes, por lo que ninguna entidad se quedará fuera", ha apuntado.

Igualmente, el conseller insular ha sostenido que son unos presupuestos "expansivos" y ha destacado que la partida del departamento de Cultura ha subido un 42% durante esta legislatura.

Además, ha afirmado que los mallorquines pueden estar "orgullosos" de estos presupuestos que, por tercer año consecutivo, "baten récord".

También ha defendido que seis de cada diez euros se orienten a políticas sociales y esto, a su juicio, es "muy positivo" para Mallorca, al tiempo que ha destacado la subida del presupuesto en Territorio y para el Consorcio de la Serra de Tramuntana.