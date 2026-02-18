El PP se desmarca de Vox y matiza que la prioridad en las contrataciones debería ser para jóvenes o parados

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP se ha desmarcado de la iniciativa de Vox que reclamaba priorizar la contratación de personas españolas a través de bonificaciones fiscales y ha matizado que, a su parecer, estas ayudas deberían ir dirigidas a quienes contraten a jóvenes o desempleados de larga duración.

Así se ha expresado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces el líder del grupo parlamentario 'popular', Sebastià Sagreras.

En el pleno del martes, los votos del PP y de Vox permitieron la aprobación de una proposición no de ley (PNL) que, en uno de sus puntos, instaba al Gobierno central a promover incentivos o bonificaciones fiscales a la contratación de españoles.

"El PP presentó una enmienda, que no fue aceptada por parte de Vox, diciendo que lo que se tiene que incentivar es que se contrate a gente de aquí, como a jóvenes o trabajadores en paro de larga duración", ha puntualizado Sagreras.

Esto, ha considerado, podría hacerse vía bonificaciones fiscales o deducciones del IRPF como en estos momentos ya se hace para la contratación de personas con discapacidad.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha matizado que la intención de la iniciativa es "dar prioridad a los ciudadanos de Baleares" a la hora no solo de ser contratados, sino también de recibir cualquier tipo de ayuda o de rebaja impositiva.

Eso, ha sostenido, no excluiría a las personas extranjeras que se encuentren de forma regular en el archipiélago. No obstante, ha insistido en la necesidad de que exista una "prioridad nacional".

El portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha considerado que la PNL tiene "claros tintes racistas" y persigue el objetivo de "demonizar y señalar a los más débiles para hacer de ellos una estrategia de confrontación y refuerzo de la identidad".

OTRAS CUESTIONES

En sus respectivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces, los parlamentarios han abordado otra diversidad de cuestiones.

El 'popular', por ejemplo, se ha centrado en la huelga de médicos contra el Estatuto Marco y sus consecuencias, que en Baleares son de momento "la cancelación de más de 7.600 citas y 180 operaciones".

"En ningún caso la responsabilidad de estas intervenciones suspendidas es de los médicos, sino del Gobierno de España, de la ministra de Sanidad y del presidente Pedro Sánchez. El PP se posiciona al lado de los ciudadanos y los médicos afectados por esta falta de diálogo", ha subrayado.

Cañadas, por su parte, ha centrado su intervención en diferentes iniciativas parlamentarias que su grupo ha empezado a registrar, como las relativas a los menús halal en los centros escolares y hospitalarios.

Además, ha adelantado que en el próximo pleno preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por el "bloqueo" de las licencias urbanísticas que están pendientes del visto bueno de Recursos Hídricos y le planteará la posibilidad de externalizar estos estudios.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha expresado su decepción por la respuesta que la consellera de Salud, Manuela García, le dio en el pleno del martes acerca del estado de las obras del antiguo Hospital Verge del Toro.

"Vino la consellera a explicarnos historias de problemas estructurales que ya se han solucionado. Lo que tiene que hacer es poner la licitación en marcha y que se hagan las obras de una vez", ha sostenido.

Es por ello, ha anunciado, que ha solicitado la comparecencia de la consellera en la Comisión de Salud del Parlament para que de cuenta de esta cuestión y ha registrado diversas preguntas escritas y una proposición no de ley.