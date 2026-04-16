El PP duda de la seguridad de documentación judicial "sensible" por el "fracaso" de la ley de eficiencia

Archivo - Fachada del juzgado de la Vía Alemania, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha alertado de que el "fracaso" en la implantación de la ley de eficiencia de la Justicia está provocando "colapsos" en los juzgados, interrupciones en la atención al público, y dudas sobre la seguridad de documentación judicial "sensible".

Así lo defendió la diputada 'popular' en el Parlament Cristina Gil durante el debate de una proposición no de ley (PNL) debatida en la reunión de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales celebrada el miércoles.

La iniciativa, que fue aprobada, insta al Gobierno a reconocer el "fracaso" en la implantación de la normativa y el "grave deterioro" que está provocando en el servicio público de la Justicia en el archipiélago.

"La supuesta eficiencia ha desembocado en desorganización, improvisación y más retrasos para ciudadanos y profesionales", advirtió Gil, quien puso el foco en la falta de "planificación y recursos" en la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.

La PNL, según ha indicado el PP en un comunicado, recoge las advertencias realizadas por sindicatos y operadores jurídicos, que han señalado situaciones de "colapso" en los juzgados, interrupciones en la atención al público y dudas sobre la seguridad de documentación judicial "sensible". "No se puede reformar la Justicia a coste cero y a espaldas de quienes la sostienen", insistió Gil.

Asimismo, la diputada recordó que los juzgados de Palma trabajan al 170% de su capacidad, según el juez decano, y que tanto en Mallorca como en Eivissa los responsables judiciales coinciden en que la reforma ha entrado en vigor sin medios suficientes ni refuerzos de personal, "agravando una situación ya crítica".

Con la aprobación de esta iniciativa, el Parlament ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a reconocer la "grave" falta de medios personales en la administración de Justicia, con plantillas "claramente infradotadas", y a asignar de forma inmediata los refuerzos necesarios, además de crear los órganos judiciales suficientes para atender la carga real de trabajo, abandonando las "reorganizaciones internas improvisadas".

"Mientras Pedro Sánchez siga reformando leyes sin invertir en jueces, funcionarios ni infraestructuras, la Justicia seguirá hundiéndose y los ciudadanos quedarán desamparados en un derecho fundamental", concluyó Gil.