PP Eivissa lamenta que los ibicencos no vayan a tener prioridad para optar a una vivienda en Ca n'Escandell

EIVISSA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Eivissa ha lamentado este viernes que los ibicencos no vayan a tener prioridad para acceder a las futuras viviendas de Ca n'Escandell frente a personas no residentes.

Según el vicesecretario de Política Insular del partido, Mariano Juan, la visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a Eivissa ha sido "la más triste" de todas las que han hecho a ese solar "ministros de vivienda socialistas con las manos vacías".

Juan, en un comunicado, ha criticado que Rodríguez reconozca el problema de vivienda en la isla, que existe una situación de emergencia, "y obligue a los ibicencos a competir por esas viviendas con no residentes que no tienen ninguna relación con Eivissa".

"Resulta difícil de entender que el Gobierno reconozca la excepcional gravedad del problema de acceso a la vivienda que existe en la isla y, al mismo tiempo, descarte establecer algún mecanismo que priorice a quienes ya viven, trabajan y desarrollan su proyecto de vida en Eivissa y especialmente a los jóvenes que ven imposibilitado desarrollar su proyecto de vida en la isla por la falta de acceso a la vivienda", ha cuestionado.

Juan ha urgido al Gobierno central a "reconsiderar este planteamiento y garantizar que los residentes de la isla tengan prioridad en el acceso a estas viviendas". También se ha preguntado qué opinión sobre ello tendrán los socialistas de Eivissa.

"En 16 años, este solar ha visto desfilar a ministros como Beatriz Corredor, José Luis Ábalos y ahora Isabel Rodríguez, entre otros. Ya han pasado más ministros por allí que viviendas han construido", ha criticado el PP.

"No cuestionamos que Eivissa necesite atraer médicos, profesores, policías y otros profesionales esenciales. Ya hay cientos de viviendas dotacionales previstas a tal efecto y la ministra tiene la oportunidad, por ejemplo, de desarrollar con urgencia las 168 destinadas a la Policía Nacional que tiene pendientes desde hace años", ha puntualizado.

Según el PP, el PSOE está a tiempo de rectificar y revisar los criterios de adjudicación antes de que se pongan en marcha los procedimientos de acceso a las viviendas y de articular, dentro del marco legal aplicable, mecanismos que tengan en cuenta la residencia efectiva y el arraigo en Eivissa.