El PP de Eivissa tacha de "delirante" que el PSOE defienda mantener el mercado en su ubicación actual

EIVISSA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP de Eivissa ha considerado "delirante" que el PSOE defienda ahora mantener el Mercat Nou en su ubicación actual después de sus ocho años de gestión municipal en los que el edificio registró "un importante deterioro" y la actividad del mercado sufrió una "profunda pérdida de actividad".

Así lo han asegurado los 'populares' en un comunicado, en el que hay señalado que el actual equipo de gobierno fijó como prioridad intervenir tanto en la reparación del edificio como en la dinamización comercial mientras se llevaban a cabo los trámites pertinentes para avanzar el proyecto del futuro Mercat d'Eivissa.

Para el PP, resulta "especialmente llamativo" que ahora se pretenda presentar el mantenimiento del edificio actual como una alternativa de futuro, cuando la necesidad de renovar completamente el mercado "no es nueva y viene de mucho antes".

"El problema no se limita a su ubicación, sino al estado del propio edificio, a sus necesidades de mantenimiento y modernización", han ssostenido los 'populares'.

Por ello, han considerado "incoherente" que "quienes tuvieron durante ocho años la responsabilidad de gestionar la ciudad planteen ahora mantener el mismo edificio como si no hubiera ocurrido nada".

A su entender, Eivissa necesita "afrontar de una vez una solución definitiva". En este sentido, han defendido que el PP apuesta por construir un nuevo mercado en una ubicación que permite mantener operativo el mercado existente mientras se construye el nuevo equipamiento y realizar el traslado únicamente cuando el nuevo edificio esté terminado y preparado para entrar en funcionamiento.

Según el PP, esta solución evita obligar a los paradistas a trasladarse durante años a una infraestructura provisional y permite garantizar la continuidad de la actividad comercial durante las obras.

La nueva ubicación responde también a una estrategia de transformación urbana mucho más amplia para el centro de Eivissa, puesto que, una vez construido el nuevo mercado, el espacio que ocupa actualmente el edificio podrá recuperarse para la ciudadanía y convertirse en una gran zona verde.