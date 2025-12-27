El PP exige a Armengol "desbloquear" la ley antiokupación para "proteger a quienes cumplen" las normas

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. Recurso. Archivo. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha exigido a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, "desbloquear" la ley antiokupación para "proteger a quienes cumplen" las normas.

En nota de prensa, el PP Baleares ha informado del registro en el Parlament de una Proposición No de Ley (PNL) mediante la que insta a la Cámara a reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "desbloquear" de manera "inmediata" la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas y locales aprobada en el Senado, actualmente "paralizada desde febrero de 2024".

Así, el portavoz del PP Baleares en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha afirmado que "Armengol está bloqueando una ley que protege a los propietarios y a los vecinos, poniendo en riesgo la seguridad y la convivencia en las comunidades" y ha añadido que "no se puede permitir que el esfuerzo legítimo de las familias por acceder a una vivienda sea vulnerado por la ocupación ilegal y la pasividad de quienes tienen la obligación de tramitar la ley".

El PP ha denunciado que esta "paralización legislativa", según palabras de los 'populares', "deja desprotegidos a miles de ciudadanos, mientras los casos de ocupación ilegal y de 'inquiokupación' aumentan en Baleares y en toda España".

Los 'populares' han recordado que la ley antiokupación impulsada por el Partido Popular en el Senado busca agilizar los desalojos hasta 24 horas, reforzar las sanciones penales y establecer medidas complementarias como la prohibición del empadronamiento en inmuebles ocupados y beneficios fiscales para los afectados.

"Esta iniciativa no cuestiona las políticas de vivienda social ni las ayudas a personas vulnerables. Se trata de proteger a quienes cumplen la ley frente a conductas delictivas que ponen en riesgo la propiedad privada y la convivencia vecinal", ha insistido Sagreras.

Por ello, el PP pide el apoyo de los grupos políticos con representación en el Parlament para instar a la socialista Armengol a "desbloquear" de forma "urgente" la tramitación de esta ley