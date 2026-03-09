El PP exige la paralización de parques eólicos marinos frente a la costa de Menorca

MENORCA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Medio Ambiente, Reserva de Biosfera y Cooperación, Simón Gornés, y el diputado en el Parlament Jordi López, acompañados por el secretario general del PP de Menorca, Cristóbal Marqués, han presentado este lunes las iniciativas que se impulsarán en el Consell Insular de Menorca y en el Parlament para trasladar su rechazo a la implantación de parques eólicos marinos frente a la costa de la isla y reclamar al Gobierno central que descarte estos proyectos.

Los 'populares' han subrayado que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo, que identifica en Menorca dos áreas situadas frente a la costa nordeste de la isla como aptas para este tipo de instalaciones.

"La inclusión de estas zonas en la planificación estatal ha despertado el interés de promotores privados, que han presentado proyectos para su posible desarrollo", han recordado.

En este contexto, Gornés ha criticado la unilateralidad del proceso y ha reclamado al Gobierno central que detenga el desarrollo de estos proyectos hasta que exista información clara y un debate transparente.

"Queremos energía limpia para Menorca y seguimos comprometidos con los objetivos de la Agenda 2030, pero no a cualquier precio. Este proyecto nació en 2023 sin ningún tipo de consenso y fue impuesto directamente desde el Ministerio, que parece que va por libre", ha manifestado.

De la misma forma, ha advertido del impacto que podría suponer la instalación de estas grandes infraestructuras en el entorno marítimo de la isla.

"Estamos hablando de macroestructuras con molinos que pueden alcanzar los 260 metros de altura situados a pocos kilómetros de la costa de Menorca. El PP no quiere esto para Menorca", ha dicho.

Asimismo, el conseller insular ha planteado dudas sobre el objetivo real de estos proyectos. "Estos molinos no están pensados para cubrir las necesidades energéticas de Menorca, ya que generarían mucha más energía de la que la isla precisa. Por tanto, todo apunta a que están pensados para exportar esa energía fuera de Menorca", ha señalado Gornés.

Desde el PP también se ha advertido de que este tipo de proyectos podrían tener consecuencias relevantes sobre actividades económicas tradicionales como la pesca artesanal, así como sobre el equilibrio ambiental del entorno marino.

"A ello se suma la incertidumbre sobre las infraestructuras necesarias para trasladar la energía generada, ya que podría ser necesario un tercer cable eléctrico marino cuando el segundo aún no está construido", han añadido.

Por su parte, el diputado Jordi López ha explicado que el Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Parlament con el objetivo de trasladar este debate también al ámbito autonómico y propiciar un posicionamiento claro en defensa de Menorca.