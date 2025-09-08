El PP hace un "llamamiento a la unidad" de todas las fuerzas para "defender los intereses de Baleares"

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha hecho un "llamamiento a la unidad" de todas las fuerzas políticas de las islas para "defender los intereses de Baleares" ante el Gobierno del presidente, Pedro Sánchez.

Sagreras ha subrayado que los retos que tienen por delante requieren que los partidos de Baleares "hagan piña" y que presenten un frente común para "reivindicar lo que corresponde".

Estas declaraciones las ha pronunciado en la comparecencia posterior a la ronda de reuniones celebrada esta tarde en el Consolat de Mar, en la que la presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha entrevistado con los portavoces de los grupos parlamentarios y que ha cerrado el PP Baleares.

El portavoz popular ha insistido en que cuestiones como la reforma del sistema de financiación autonómica, el régimen fiscal especial o la cogestión aeroportuaria "no pueden abordarse desde la división, sino desde la responsabilidad compartida de poner Baleares por encima de las siglas".

En el transcurso de la reunión con Prohens, además de la necesidad de un "frente común ante Madrid", Sagreras ha informado a la presidenta del Govern de las principales iniciativas legislativas para este período de sesiones, entre ellas la ampliación de concesiones náuticas, la reforma del régimen fiscal de Baleares, la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos, así como la tramitación de la ley agraria, la ley de costas y la ley de discapacidad.

Asimismo, Sagreras ha explicado a los medios presentes que el Govern presentará los presupuestos de la comunidad para el año 2026, al destacar que "a diferencia de otros gobiernos" como el de Sánchez que lleva dos años sin presentar presupuestos, el PP se esforzará para "sacarlos adelante".

El portavoz popular también ha puesto sobre la mesa la importancia de recuperar convenios estatales en materia ferroviaria y de carreteras, al tiempo que ha alertado sobre el incremento de la "inmigración irregular" en las Islas, consolidada ya como una de las principales rutas desde Argelia.

En este sentido, ha apelado de nuevo a la unidad política para exigir soluciones al Estado y colaborar en la búsqueda de respuestas eficaces a un fenómeno que "no admite más demoras".

Finalmente, Sagreras ha apuntado que Baleares tiene "retos propios y específicos", derivados de la insularidad, de la presión turística y de una población flotante que "no está contemplada en el actual modelo de financiación", por eso ha considerado "imprescindible" que los partidos se "unan para que Madrid les escuche y responda".