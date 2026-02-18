El PP de Ibiza exige al Gobierno información técnica sobre el funcionamiento de las pulseras antimaltrato

Archivo - El diputado del PP José Vicente Marí interviene en el Congreso. - PP - Archivo

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El pp de Ibiza ha expresado su más "firme condena" a la agresión machista registrada en la Isla y ha exigido al Gobierno central información técnica detallada sobre el funcionamiento del sistema telemático Cometa.

En un comunicado, el PP ha trasladado su apoyo y solidaridad a la víctima y a su familia, confiando en que "todo el peso de la ley recaiga sobre el agresor".

El PP de Ibiza ha registrado una batería de preguntas para saber qué ocurrió sobre un posible fallo en la pulsera de control del agresor, tal como denuncia la familia.

El diputado José Vicente Marí y el senador Miquel Jerez han solicitado datos sobre la geolocalización y estado operativo del dispositivo en el momento de los hechos para averiguar si hubo deficiencias en el sistema de protección a las mujeres.

En este asunto, el PP de Ibiza ha recordado que existe un contexto marcado por decisiones erróneas del Gobierno en materia de protección a las mujeres.

Por su parte, Marí ha señalado que la ley del sólo sí es sí provocó rebajas de penas y excarcelaciones de agresores sexuales, generando una enorme alarma social y evidenciando una grave improvisación en una materia tan sensible.

"No sería la primera vez que el sistema presenta fallos. Ya se dijo que estaban solucionados. Hoy nos encontramos ante un nuevo caso que obliga a preguntarnos si realmente se corrigieron de forma estructural o si seguimos arrastrando vulnerabilidades", ha añadido.

Por otra parte, Jerez ha señalado que las mujeres amenazadas o en riesgo de estarlo no pueden vivir pendientes de un dispositivo que no funciona.

"Merecen saber la verdad, toda la verdad. Merecen saber si el sistema que el Estado les facilita para protegerse es realmente fiable o si existen fallos que ponen en peligro su vida. Las mujeres con orden de protección en vigor tienen derecho a saber si pueden dormir tranquilas esta noche y si el Gobierno no puede garantizarlo con datos objetivos, debe reconocerlo, corregirlo de inmediato y asumir las responsabilidades que correspondan", ha añadido.

"El Gobierno tendrá que responder con datos técnicos, no con titulares ni con declaraciones genéricas. Queremos datos, registros, informes y resultados. Lo que está en juego es la seguridad de las mujeres que deberían estar protegidas por el Estado", ha concluido Miquel Jerez.