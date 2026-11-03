El PP de Inca celebra la inversión de 16,9 millones de euros para la ampliación de la depuradora

El PP de Inca celebra la inversión de 16,9 millones de euros del Govern destinados a ampliar la depuradora - PP DE INCA

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Inca ha celebrado la inversión de 16,9 millones de euros del Govern para ampliar la depuradora del municipio, una actuación que, aseguran, "permitirá modernizar una infraestructura esencial para la ciudad y mejorar el tratamiento de las aguas residuales".

La formación ha explicado este martes en un comunicado que esta actuación, impulsada a través de Abaqua y financiada con recursos del Impuesto de Turismo Sostenible, permitirá ampliar y modernizar las instalaciones de depuración, con el objetivo de reforzar la capacidad de tratamiento y adaptar el servicio a las necesidades del municipio.

El candidato del PP a la alcaldía, Miquel Ferrer, ha valorado que se destinen recursos a infraestructuras que "son fundamentales para el funcionamiento del municipio y para la calidad de vida de los vecinos de Inca".

En este sentido, ha agradecido al Govern esta inversión y ha añadido que se trata de una infraestructura que "no siempre es visible en el día a día, pero que resulta imprescindible para garantizar unos servicios públicos adecuados y preparar la ciudad para el futuro".

Finalmente, Ferrer ha reiterado el compromiso del PP de Inca de seguir defendiendo las inversiones que necesita el municipio. "Seguiremos reivindicando mejoras para nuestra ciudad y valorando las actuaciones que contribuyan a dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos", ha concluido.