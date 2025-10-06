El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha afirmado que "no le preocupa" que la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, "intensifique su hostilidad", algo que ha achacado a la necesidad de diferenciarse de cara a unas posibles elecciones generales.

Así lo ha indicado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, al ser preguntado si teme esta posible hostilidad desde todos los frentes en el Debate de Política General que se iniciará este martes.

El representante parlamentario ha destacado que el Govern ha sacado adelante todos los techos de gasto, presupuestos autonómicos y el resto de iniciativas con el apoyo de Vox, a excepción del decreto de proyectos estratégicos rechazado la semana pasada.

Sagreras ha avanzado que el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens será de rendición de cuentas y hablará de los "problemas que afectan a Baleares".