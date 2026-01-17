El PP insiste en que la ley estatal de vivienda "es muy equivocada" pese al rechazo del TC al recurso del Govern

Archivo - El diputado José Vicente Marí Bosó, la senadora del PP Maria Salom, y el senador Martí Torres, en una rueda de prensa en la sede del PP en Palma. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP ha insistido este sábado en que la ley estatal de vivienda "es muy equivocada" pese a que el pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por parte del Govern balear contra determinados artículos de dicha normativa que consideraban que invadían competencias autonómicas.

En rueda de prensa, y en respuesta a preguntas de los medios, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí, ha opinado que "después de siete años de Pedro Sánchez y de colonización de las instituciones estatales, hablar del Tribunal Constitucional es un problema", ya que, a su juicio, el TC "ha perdido todo el prestigio que tenía". De hecho, "como dijo el presidente Pedro Sánchez, el Tribunal Constitucional de quién depende", ha cuestionado.

De este modo, y a pesar de que el PP "acata la sentencia" del TC, que dice que "la ley de vivienda es constitucional", para el portavoz adjunto de los 'populares' en el Congreso "lo que es seguro es que" dicha norma "es muy equivocada", como así se ha demostrado a su parecer con "todo el lío de zonas tensionadas en Cataluña" que "lo que ha generado ha sido que, en un momento en que se necesita más oferta de vivienda, con la aplicación de la ley estatal de vivienda, se haya reducido la oferta e incrementado de los precios".

"La ley de vivienda, que lo más importante que tiene es el tope de precios ha sido un fracaso en todo el mundo, en Berlín, en San Francisco en Nueva York, en todo el mundo", ha advertido Marí, subrayando que "las medidas populistas, de gobiernos populistas, las medidas que proponen soluciones fáciles a problemas difíciles, perjudican directamente a los ciudadanos".

Por tanto, "el Tribunal Constitucional ha dicho que esta ley es constitucional en determinados preceptos, pero lo que es seguro es que es una ley muy mala", ha incidido, recordando todo lo que se ha visto en estos últimos siete años de gobierno de Pedro Sánchez.