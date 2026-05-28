El PP lleva una iniciativa en el Parlament para exigir elecciones generales ante una situación de "extrema gravedad"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, en un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una iniciativa en el Parlament para exigir la convocatoria inmediata de elecciones generales ante una situación, a su entender, de "extrema gravedad" y de "degradación institucional" provocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La proposición no de ley (PNL), según ha informado el partido, reclama una "profunda regeneración democrática e institucional" tras los últimos escándalos en el entorno de la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Para el portavoz 'popular' en la Cámara, Sebastià Sagreras, España vive una situación "insostenible" desde el punto de vista "democrático y moral". "Cada nuevo escándalo, cada nueva investigación y revelación agravan una crisis institucional sin precedentes", ha criticado.

Así, la iniciativa denuncia el "deterioro institucional" provocado por las últimas investigaciones judiciales, registros y presuntas tramas de corrupción que afectan al entorno del Gobierno y al PSOE. Una situación, según el PP, que "ha roto" la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

En este sentido, Sagreras ha subrayado que la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista es "un hecho gravísismo que retrata el nivel de degradación política al que ha llegado el sanchismo".

A su parecer, no se puede "normalizar" que las instituciones "estén permanentemente bajo sospecha ni que el poder se utilice para proteger intereses partidistas".

Igualmente, la PNL insta al Gobierno a asumir responsabilidades políticas y exige a Sánchez la disolución inmediata de las Cortes para "devolver la voz a los ciudadanos".

"Cuando se rompe la confianza entre gobernantes y gobernados, en democracia solo hay una salida digna: convocar elecciones y permitir que los españoles decidan libremente el futuro de su país", ha señalado el portavoz.

Además, ha cargado contra los socios del Ejecutivo por, a su entender, "seguir sosteniendo un Gobierno cercado por los escándalos". "Quienes continúan apoyando también deberán asumir su responsabilidad ante el deterioro político y democrático", ha zanjado.