El PP lleva al Parlament medidas de simplificación administrativa para las familias monoparentales

Archivo - Una familia en un parque - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlament para pedir al Govern que impulse medidas de simplificación administrativa para las familias monoparentales.

Lo ha hecho después de que la semana pasada se aprobara en la Comisión de Asuntos Sociales de la Cámara una iniciativa en este sentido para las familias numerosas.

Durante esa votación, el PP rechazó enmiendas del PSIB que pedían introducir a las familias monoparentales en estas medidas, puesto que comparten marco normativo.

Esta decisión provocó críticas y "la total indignación" de asociaciones de familias monoparentales de Baleares, que acusaron a los 'populares' de "discriminarlas" y "relegarlas a ser familias de segunda".

Asimismo, este lunes el PP ha registrado la iniciativa, que incluye las mismas medidas aprobadas la semana pasada para las familias numerosas pero, en este caso, dirigidas a las monoparentales.

De este modo, la PNL insta al Govern a modificar el decreto 28/200 para mantener la vigencia del título de familia monoparenal hasta que el último de los hijos cumpla los 26 años, siempre que se mantengan los requisitos legalmente establecidos.

Igualmente, solicita un sistema que evite la renovación anual del título cuando los hijos mayores de 21 años continúen cursando estudios, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la Administración cualquier circunstancia que suponga la pérdida de condición de familia monoparental.

También reclama al Govern que promueva la simplificación administrativa en beneficio de las familias monoparentales, impulsando un nuevo modelo de tramitación telemática de las solicitudes de expedición y renovación del título.

Finalmente, pide que se fijen plazos máximos de resolución en los procedimientos de reconocimiento y renovación del título y que se promueva la digitalización del título con herramientas electrónicas que faciliten el uso y la acreditación ante las diferentes administraciones y entidades.