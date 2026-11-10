El PP de Mallorca exige más recursos contra la violencia machista y reivindica propuestas conjuntas de las instituciones - PP DE MALLORCA

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Consell de Mallorca defenderá este jueves en el pleno de la institución insular una moción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, para "reafirmar el compromiso con la lucha contra la violencia machista, reforzar la prevención y seguir mejorando la atención a las víctimas".

La formación ha recordado este martes en un comunicado que, según los datos recogidos en la moción, 43 mujeres han sido asesinadas en España este año a causa de la violencia de género, una cifra que pone de manifiesto "la necesidad de seguir impulsando políticas de prevención, sensibilización y protección".

La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha remarcado que "la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad que obliga a actuar con firmeza y responsabilidad". "No podemos bajar la guardia. Debemos seguir trabajando desde todas las instituciones para proteger a las víctimas y a sus hijos, prevenir nuevos casos y garantizar que ninguna mujer se sienta sola", ha añadido.

La moción también pone en valor los recursos especializados de la institución insular para atender a las víctimas, como el Centre Libertas, la Casa Violeta, el servicio residencial Camí Violeta y la ampliación de plazas de acogida temporal del Proyecto Aurora.

"Desde el Consell de Mallorca se ha dado un paso importante para reforzar la atención a las mujeres que sufren violencia, pero somos conscientes de que todavía queda mucho trabajo por hacer", ha señalado la portavoz 'popular'.

Con esta iniciativa, el PP propone que el Consell exprese "su más firme rechazo" a cualquier forma de violencia contra las mujeres, "reafirme su compromiso con las políticas de prevención y sensibilización y siga trabajando de manera coordinada con el Institut Balear de la Dona y el resto de administraciones".

Asimismo, los 'populares' instarán al Gobierno central a seguir incrementando los recursos destinados a prevenir y erradicar la violencia machista, así como a impulsar políticas que favorezcan la reinserción social y laboral de las mujeres que han sido víctimas de esta violencia.

"En una cuestión tan importante como esta, debemos ser capaces de sumar esfuerzos y actuar con unidad. La protección de las mujeres y de sus hijos debe estar siempre por encima de cualquier diferencia política", ha concluido Riera.