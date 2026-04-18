El PP de Mallorca ratificará este domingo a Llorenç Galmés como presidente

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el Foro de Gobernanza y Sostenibilidad Turística. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Insular de Mallorca celebra este domingo en la Fábrica Ramis de Inca su Congreso al que concurre como único candidato a la presidencia Llorenç Galmés.

A las 12.10 tendrá lugar la proclamación del presidente y a continuación cerrará el acto el secretario general, Miguel Tellado, y la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens.