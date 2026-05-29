El PP de Manacor reclama la rehabilitación inmediata de las capillas del cementario municipal

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor presentará en el próximo pleno municipal una moción para exigir la rehabilitación inmediata de las capillas y nichos en mal estado del cementerio municipal.

En una nota de prensa, los 'populares' han lamentado la situación de "deterioro y riesgo" que sufren las capillas y nichos "desde hace meses".

El presidente de la junta local, Mateu Fullana, ha denunciado públicamente que hace más de un año que ya advirtieron de esta problemática y el equipo de gobierno "no ha sido capaz de dar ninguna solución, dejando que la situación empeore hasta un punto insostenible".

Según el PP, actualmente hay varias capillas precintadas por riesgo de derrumbe, lo que impide a muchas familias acceder a sus nichos, tanto para enterramientos como para tareas básicas de mantenimiento.

"Hablamos de un espacio especialmente sensible, donde la gente debe poder acceder con normalidad y dignidad, y hoy eso no está garantizado", ha afirmado Fullana, a la vez que ha criticado que el equipo de gobierno atribuya la situación a cuestiones administrativas o de titularidad.

Así, ha exigido al Ayuntamiento que actúe ante el "riesgo inminente". "No se puede esconder detrás de excusas mientras el problema continúa", ha remarcado.

Desde el PP consideran que esta situación "es una nueva muestra de la incapacidad de gestión del equipo de gobierno", que "ha permitido el deterioro progresivo de una infraestructura municipal sin adoptar medidas efectivas".

La moción presentada por el PP propone que el Ayuntamiento lleve a cabo de manera inmediata las obras de rehabilitación necesarias, asumiendo inicialmente el coste con presupuesto municipal y repercutiendo posteriormente la parte proporcional a los titulares, tal y como ya se hace en otros municipios.

"Es una cuestión de responsabilidad y de respeto hacia los ciudadanos. No podemos permitir que el cementerio municipal esté en estas condiciones ni que las familias tengan que sufrir esta situación en momentos tan delicados", ha concluido Fullana.