PP Manacor valora "rápida respuesta" de IBSalut para restablecer normalidad en ginecología del Hospital Comarcal

El presidente de la junta local del PP de Manacor, Mateu Fullana - PP

PALMA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la junta local del PP de Manacor, Mateu Fullana, ha valorado este sábado la "rápida respuesta" del Servicio de Salud de las Baleares (IBSalut) para restablecer la normalidad en el servicio de ginecología del Hospital Comarcal de Manacor.

Fullana se ha pronunciado así, esta jornada, en una nota de prensa en la que ha celebrado que "a pesar de la compleja situación, la gerencia del Hospital no solo ha mantenido abiertos en todo momento los paritorios para aquellos casos urgentes, sino que en solo una semana se habrá podido desactivar el plan de contingencia y dejar de derivar partos a otros hospitales".

El dirigente 'popular', quien en la última semana ha estado en continuo contacto con la gerencia del centro hospitalario para conocer de primera mano la situación, ha querido "agradecer el compromiso tanto de la Conselleria de Salud, el IBSalut, la gerencia, como todos los magníficos profesionales del Hospital Comarcal, a los ginecólogos, matronas y enfermeras, por su compromiso con la atención de las usuarias del servicio de ginecología".

"Las bajas sobrevenidas habían obligado a activar el plan de contingencia, garantizando la atención de casos urgentes, pero teniendo que derivar el resto a otros centros hospitalarios, una situación que evidentemente nunca es la deseable; pero desde todos los niveles de gestión todo el mundo se ha dejado la piel para garantizar la mejor atención estos días y para dar respuesta y restablecer la normalidad", ha destacado Fullana.

"La desactivación del plan de contingencia gracias a la colaboración de otros centros hospitalarios, que permitirán un refuerzo asistencial a partir de las 15.00 horas, que es cuando queda un solo ginecólogo de guardia, y el restablecimiento de la normalidad del servicio para las usuarias es una gran noticia para Manacor y para todos los municipios de la comarca a quien da servicio el Hospital Comarcal", ha subrayado el 'popular'.

"Frente algunos que solo han buscado sacar rédito político de esta situación, generando alarma y angustia a las usuaria, ha habido un equipo de gestores sanitarios y magníficos profesionales que han sido sensibles con ellas, y que sin hacer ruido, han trabajado de manera rigurosa para dar respuesta a la situación", ha concluido.