El PP muestra "máximo respeto" por la decisión del TC sobre la ley de memoria y remarca que "nunca fue su prioridad"

Archivo - La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, en una rueda de prensa- PP - Archivo

PALMA, 8 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta del PP, Marga Durán, ha mostrado el "máximo respeto" de su partido a la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la derogación de la ley de memoria y la suspensión de la liquidación de la norma.

"Para el PP nunca fue una prioridad la derogación", ha subrayado la 'popular' en la rueda de prensa "posterior a la Junta de Portavoces.

En este sentido, ha recordado que el PP apoyó la derogación fruto del acuerdo con Vox, aunque ha agregado que su grupo considera que la ley de memoria democrática balear se refleja en la legislación estatal y que la Comunidad Autónoma ya cuenta con otra ley en este sentido --la de fosas--.

Durán ha remarcado que el Tribunal Constitucional "no ha entrado en el fondo de la cuestión", y que solo ha aceptado la petición del Gobierno central.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, también ha asegurado que su partido respeta las decisiones judiciales, aunque ha calificado de "vergonzoso" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya recurrido la derogación de la ley.

"Si fue democrática su aprobación, también su derogación", ha argumentado, a la vez que ha acusado al presidente del Gobierno de "pretender que la voluntad de los ciudadanos de las Islas valga menos que su agenda política".

Por otro lado, PSIB y MÉS per Mallorca han celebrado la decisión del TC, poniendo en valor la suspensión de la derogación. El portavoz adjunto de los socialistas, Marc Pons, ha pedido a PP y a Vox que "no utilicen el Parlament para personarse".

A su entender, es el Govern balear el que tiene que tomar esta decisión. Así, ha solicitado a ambos grupos que "huyan de tentaciones que lo único que hacen es recordar la nostalgia franquista".

Para el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, la suspensión de la derogación "supone un alivio al dolor" que provovó a las víctimas del franquismo la eliminación de la ley en el Parlament.

No obstante, ha lamentado que el PP "sea capaz" de pactar con Vox esta medida. "Nuestro trabajo es revertir esta mayoría política para que en el Parlament vuelva a haber un compromiso claro con la memoria democrática", ha subrayado.