El PP pide la comparecencia del presidente de Aena en el Senado por la "polémica gestión" de los aeropuertos de Baleares

Archivo - El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado la petición de comparecencia en el Senado al presidente de Aena, Maurici Lucena, para informar sobre la "polémica gestión" de los aeropuertos de Baleares y sobre su planificación en los tres aeródromos.

Así lo ha informado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha cargado contra la gestión que hace Aena de los aeropuertos y que, a su entender, "va en contra de los intereses de los ciudadanos".

Los 'populares' han solicitado que Lucena comparezca en la Comisión Mixta de Insularidad para dar cuenta de su estrategia, futura planificación e inversiones en los aeropuertos del archipiélago balear.

Sagreras ha aprovechado para arremeter contra Aena por el polémico cartel publicitario de un grupo financiero alemán en el aeropuerto de Palma que, según el Govern, fomenta el turismo de excesos.