El PP pide discursos "más institucionales" para el Día de Baleares aunque reconoce "retos compartidos" con Le Senne

El PP ha apuntado que los discursos por el Día de Baleares deberían ser "más institucionales" al centrarse en "las cosas que unen y no en las que separan" pero admite "retos compartidos" con los mencionados por el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne.

De este modo ha reaccionado el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, a la intervención pronunciada este domingo por Le Senne en la Sala de Pasos Perdidos.

En declaraciones a los medios, ha mostrado su desacuerdo con la primera parte de su alocución en la que hablado del Estado autonómico "en sentido negativo", puesto que el PP tiene una visión "favorable" dado que permite al Govern "hacer políticas de vivienda y reducir impuestos o reclamar un mejor financiación" para Baleares.

En cuanto a los puntos en los que sí ha mencionado como "compartidos" se encontrarían materias como la inmigración o la vivienda, sobre las que ha afirmado que el Ejecutivo tiene "políticas concretas".

Sagreras ha destacado que en materia habitacional, en los últimos años, las iniciativas del Govern han permitido crear vivienda "con más intensidad" que en las anteriores legislaturas.

Por lo que se refiere a la inmigración, ha subrayado que tiene un "posicionamiento claro" al defender que hay una "ruta consolidada" entre Baleares y el norte de Argelia y se ha opuesto al reparto de menores migrantes "impuesto" por el Gobierno central o la regularización de migrantes.