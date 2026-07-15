El PP pide instalar una pantalla gigante en Manacor para seguir la final del Mundial

PALMA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha solicitado al equipo de gobierno municipal la instalación de una pantalla gigante para que los ciudadanos puedan seguir la final del Mundial de fútbol que disputará el próximo domingo la selección española.

En un comunicado, el presidente del PP de Manacor, Mateu Fullana, ha considerado que la expectación generada durante el campeonato y el entusiasmo con el que muchos manacorenses vivieron la semifinal "demuestran que existe un gran interés por poder disfrutar juntos de esta final". Se trata, según ha añadido, de un acontecimiento deportivo excepcional que puede reunir a familias, jóvenes y aficionados de todas las edades, por lo que consideran que el Ayuntamiento debería ser "sensible a una demanda compartida".

Los 'populares' han destacado que numerosas ciudades de España han instalado pantallas gigantes durante el Mundial sin que se hayan producido incidentes de seguridad destacables, por lo que defienden esta "alternativa de ocio gratuita, saludable y abierta a toda la ciudadanía", al mismo tiempo que aseguran que contribuiría a proyectar la imagen de Manacor como un municipio activo, dinámico y capaz de impulsar actividades que responden a los intereses de sus vecinos.

El PP ha señalado que Manacor dispone de espacios con capacidad suficiente para acoger un acto multitudinario de estas características y reclaman al equipo de gobierno que actúe con agilidad y ponga en marcha los medios necesarios para hacer posible la instalación de una pantalla gigante antes de la final.

"Todavía estamos a tiempo. Pedimos voluntad, sensibilidad y capacidad de respuesta. Muchos manacorenses quieren vivir esta final juntos y el Ayuntamiento debe facilitar que puedan hacerlo en las mejores condiciones, en un espacio seguro y accesible para todos", ha concluido Fullana.