El PP pide que Maó y Ciutadella se sumen a la concentración de este miércoles en apoyo a Ceuta

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Ciutadella. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido a los ayuntamientos de Maó y Ciutadella que se sumen a la concentración en apoyo de Ceuta impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y prevista para este miércoles a las 20.00 horas.

La portavoz de los 'populares' en Ciutadella, Juana Mari Pons, ha solicitado al consistorio que facilite la participación de los ciudadanos en la concentración como muestra de solidaridad y apoyo a Ceuta y a todos los ceutíes.

Igualmente, la portavoz del PP de Maó, Virginia Victori, ha señalado que el Ayuntamiento de Maó se suma siempre a las convocatorias que realizan la FEMP y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), de modo que "esta no tendría que ser diferente".

"Estamos hablando de una convocatoria de solidaridad y apoyo a una ciudad española y a sus ciudadanos en un momento especialmente complicado. No entendemos que Maó y Ciutadella puedan quedarse al margen de esta iniciativa", ha afirmado Victori.

La portavoz 'popular' ha recordado que el Ayuntamiento de Maó ha promovido y participado en convocatorias y concentraciones relacionadas "incluso" con cuestiones que suceden fuera de España, por lo que considera "incomprensible" que ahora no se quiera facilitar una concentración de apoyo a una ciudad autónoma española.

A su entender, si el consistorio de Maó "ha considerado en otras ocasiones que los mahoneses debían poder expresar públicamente su solidaridad ante situaciones que ocurren en otros lugares del mundo, con más motivo debería facilitar ahora que los ciudadanos puedan mostrar su apoyo a Ceuta".

La portavoz ha reclamado al alcalde, Héctor Pons, que el Ayuntamiento esté "por encima de intereses partidistas" y "represente al conjunto de los mahoneses". "El Ayuntamiento de Maó es de todos los mahoneses, no del PSOE", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que si el PSOE no quiere asistir "porque desde Madrid les han dicho a sus cargos que no pueden acudir a estas concentraciones", que no asistan, "pero que al menos autoricen y faciliten una convocatoria para todos aquellos mahoneses que sí quieren estar y mostrar públicamente su apoyo y solidaridad con Ceuta".

Igualmente, ha hecho hincapié en que la situación que atraviesa Ceuta no afecta únicamente a la ciudad autónoma, sino al conjunto de España, y ha destacado la importancia de que los municipios españoles muestren su respaldo.

"Maó y Ciutadella tienen que estar al lado de Ceuta y de los ceutíes. Es una cuestión de solidaridad, de responsabilidad institucional y de respeto a todos los españoles que quieren trasladar su apoyo en un momento como este", ha concluido Victori.