El PP pide priorizar el aparcamiento para residentes ante las obras que afectarán al centro de Sencelles

Portavoz PP de Sencelles Toni Ferragut - PP

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PP de Sencelles y Biniali ha reclamado al equipo de gobierno "soluciones inmediatas" ante el inicio de las obras en la calle Ramón Llull de Sencelles que aseguran que supondrá la pérdida de hasta 50 plazas de aparcamiento, entre zonas en superficie y aparcamientos privados que serán inaccesibles, al menos, hasta el mes de octubre.

El partido ha explicado en un comunicado que ha presentado una moción de urgencia con una batería de medidas, entre las que reclaman que se priorice aparcar en parkings públicos a los residentes que paguen el impuesto de circulación en Sencelles.

Por otro lado, piden la inmediata habilitación de aparcamientos disuasorios en los accesos al núcleo urbano, con la finalidad de no colapsar los ya existentes y dar salida a los más de 70 vehículos reubicados a causa de las obras.

Además, han pedido un plan de choque para la limpieza de los aparcamientos públicos ya que aseguran que proliferan desde hace meses coches abandonados y residuos.

Según el portavoz y concejal del PP, Toni Ferragut, las obras ponen de manifiesto "no sólo la improvisación sino la incompetencia del equipo de gobierno, que, ante una intervención de esta envergadura, se ha limitado a colocar carteles informativos, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos".