El PP pide a PSIB y MÉS que exijan al Gobierno negociar con los médicos por la afectación de la huelga en Baleares

Archivo - Manifestación de los médicos en la segunda semana de huelga contra el Estatuto Marco, en una foto de archivo. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado a PSIB y MÉS per Mallorca que soliciten al Gobierno de España que vuelva a negociar con los sindicatos convocantes de la huelga de médicos, por la afectación que ha tenido a nivel nacional y, en particular, en Baleares.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha trasladado esta exigencia a ambas formaciones para que "dejen de esconderse, den la cara y asuman responsabilidades" ante las cerca de 87.000 consultas y operaciones suspendidas en Baleares a causa de la huelga convocada contra el Estatuto Marco impulsado por el Gobierno central de Pedro Sánchez.

En un comunicado, Sagreras ha recordado que este viernes acaba la quinta semana de la huelga de médicos y ha subrayado que, semana tras semana, han pedido "responsabilidades" a la ministra de Sanidad, Mónica García, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero, a su juicio, "parece que esta situación les queda muy lejos y les da absolutamente igual".

Por ello, Sagreras ha apelado directamente al PSIB y a MÉS, como integrante de Sumar, para que "dejen de agachar la cabeza" ante lo que habría provocado el Gobierno central. Por este motivo, han solicitado esta negociación para "desactivar esta huelga que perjudica gravemente a los ciudadanos de las islas".

El portavoz del PP ha criticado de nuevo la "doble vara de medir" de la izquierda ante este conflicto sanitario. "Si esta fuera una huelga contra un Gobierno del PP, el PSIB y MÉS estarían detrás de la pancarta y pidiendo dimisiones cada día", ha señalado.

En ese sentido, ha alegado que lo "mínimo" que podrían hacer ahora es "asumir responsabilidades" ante una huelga "provocada por el Gobierno del PSOE y de Sumar" y que está afecta "directamente a miles de ciudadanos" de Baleares que "ven retrasadas sus consultas y operaciones".