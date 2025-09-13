El PP pide a PSOE y Sumar que voten a favor de dar voz a los consells en Aena y de garantizar el descuento de residente

Archivo - El diputado y portavoz adjunto del PP en el Congreso, José Vicente Marí. - PP - Archivo

PALMA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP Baleares ha reclamado a PSOE y Sumar que este próximo miércoles, en el último trámite de la Ley de Navegación Aérea en el Congreso de los Diputados, voten a favor de las enmiendas 'populares' para, entre otras cuestiones, dar voz a los consells insulares en las decisiones de Aena y garantizar el descuento de residente.

Según ha señalado el PP en una nota de prensa este sábado, los 'populares' han exigido que no se bloqueen las seis enmiendas aprobadas en el Senado que, a su juicio, mejoran la ley.

Igualmente, han destacado que hay dos enmiendas que son "fundamentales" para defender los intereses de las islas, ya que introducen dos medidas de "enorme trascendencia".

Por un lado, dar voz a los consells insulares y cabildos en las decisiones de Aena, especialmente en las ampliaciones de los aeropuertos insulares, y por otro, habilitar un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros para garantizar el pago inmediato del descuento de residente a las aerolíneas y asegurar su continuidad.

El diputado 'popular' José Vicente Marí ha apuntado que el actual modelo de gestión del descuento de residente "está en riesgo por la irresponsabilidad" del Gobierno. A su criterio, PSOE y Sumar "no pueden seguir bloqueando una solución real".

"Estamos en el último cuatrimestre del año, sin presupuestos y se van a producir impagos como el año pasado pero peor por importe mayor", ha criticado Marí, para después reivindicar que el descuento del 75 por ciento "no es un regalo" sino un derecho que compensa la insularidad.

En este sentido, ha advertido que si no se habilitan los 1.200 millones de euros aprobados en el Senado, la movilidad de miles de ciudadanos "se verá comprometida".

Marí ha añadido que el PSOE intentó vetar esta enmienda en el Congreso para "ocultar el agujero presupuestario que ha generado su mala gestión".

"El Gobierno dejó apenas 320 millones tras un acuerdo de mínimos en el Congreso, una cantidad que cubría 2024 pero totalmente insuficiente para 2025", ha aseverado el diputado, quien ha cargado contra la "incapacidad" del Ejecutivo de aprobar unos presupuestos.

Por su parte, el senador del PP Cristóbal Marqués ha puesto el acento en la necesidad de dar voz a los consells en las decisiones de Aena al considerar que "es de puro sentido común".

"Mientras PSOE y Sumar rechazan incluir a nuestras instituciones, negocian con Cataluña la cogestión del aeropuerto del Prat", ha recriminado, a la vez que ha calificado la situación de "auténtica vergüenza".

Además, para los 'populares' este debate interpela directamente a los diputados baleares de izquierdas en el Congreso, a quienes ha exigido una "posición clara".

Así, han criticado que la expresidenta del Govern y presidenta del Congreso, Francina Armengol, "ha guardado silencio cómplice mientras se maltrata a Baleares".

Pero también han pedido "responsabilidad" al diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, que "tiene una buena oportunidad para que su grupo defienda la voz de las islas y el derecho al descuento de los residentes".

"Armengol y Vidal tienen que decidir de qué lado están: del lado de Sánchez o del lado de Baleares", han concluido los 'populares'.