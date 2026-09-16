El PP pide retirar un bus abandonado en una calle de Manacor que se ha convertido en "un foco de drogas e inseguridad"

Autobús abandonado en Manacor - PP MANACOR

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Manacor ha pedido al gobierno municipal la retirada "inmediata" de un autobús abandonado en la calle Palma que, según asegura, se ha convertido en los últimos meses en un "foco de consumo y venta de drogas, suciedad e inseguridad" que afecta directamente a los vecinos.

El candidato del partido en Manacor, Jaume Mut, ha explicado este miércoles en un comunicado que lamenta que una situación de estas características se pueda prolongar meses "sin que el Ayuntamiento sea capaz de dar una solución".

"No nos podemos acostumbrar a que nuestros vecinos tengan que convivir con suciedad, inseguridad y situaciones como esta mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado", ha afirmado Mut.

El 'popular' ha señalado que el vehículo lleva "más de tres meses abandonado" en la vía pública y ha reclamado al gobierno municipal que adopte las medidas "correspondientes" con respecto a la empresa propietaria, así como que lleve a cabo una limpieza profunda del entorno.

Como medida preventiva, el PP ha solicitado reforzar la presencia de la Policía Local en la zona.

Para Mut, lo que está pasando en la calle Palma "no se puede tratar como un problema menor", ya que "afecta directamente a la tranquilidad y la convivencia de todo un barrio".

Los 'populares' advierten que este caso se suma a la presencia de otros vehículos abandonados en diferentes puntos del municipio, algunos de grandes dimensiones, y consideran que esta situación "evidencia una falta de respuesta y planificación por parte del actual gobierno municipal".

El candidato ha defendido que Manacor "necesita recuperar el orden, el mantenimiento y el cuidado de sus calles" y ha asegurado que éstas serán "cuestiones prioritarias" dentro del proyecto que está preparando el PP de cara a las elecciones municipales de 2027.