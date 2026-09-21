El PP planteará dar una continuidad "permanente" del REB ante su caducidad en 2028

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, en rueda de prensa. - PP

PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP propondrá en el pleno parlamentario de este martes consolidar y mejorar el régimen fiscal del régimen especial de Baleares (REB) actual, que caduca en 2028.

El portavoz 'popular' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha explicado este lunes en rueda de prensa que la intención es que "no caduque" porque "las islas no dejan de ser islas en 2028" y "los problemas de insularidad no vencen" ese año.