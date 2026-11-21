Archivo - Plano del brazo de un policía de FRONTEX durante la presentación de la Operación Minerva-Frontex, a 17 de junio de 2022, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea para conocer cuál ha sido el papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en la vigilancia de la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

La iniciativa, impulsada por las eurodiputadas 'populares' Rosa Estaràs y Dolors Montserrat, también pretende conocer qué ha pedido el Gobierno a Frontex, qué medidas de cooperación se han impulsado con las autoridades argelinas y qué financiación europea puede destinarse a los servicios insulares y a la acogida de menores.

De este modo, según ha informado el PP en un comunicado, pretenden que la Comisión Europea explique la supuesta falta de reacción del Ejecutivo central, "que no ha hecho nada para impedir la consolidación de la denominada ruta de Argelia en últimos meses".

"Pedro Sánchez ha permitido que la ruta migratoria desde Argelia se consolide sin una respuesta eficaz. Como ya hemos visto en Ceuta y en Canarias, España no puede seguir pagando las consecuencias de un Gobierno que llega tarde, que no previene las salidas y que descarga sobre las autoridades locales una responsabilidad que es del Estado", ha dicho Montserrat.

Por su parte, Estarás ha considerado que "la solidaridad de los ciudadanos de Baleares no puede ser la coartada de la inacción de Sánchez". "Las islas necesitan un Gobierno que proteja sus fronteras, que negocie lo necesario con Argelia y que garantice recursos suficientes a quienes están soportando esta presión", ha subrayado.

La iniciativa plantea tres preguntas concretas a la Comisión Europea: qué solicitudes ha presentado España en 2026 para reforzar mediante Frontex la vigilancia de la ruta argelina y qué medios se han desplegado; qué cooperación ha promovido con Argelia para prevenir las salidas irregulares, desarticular las redes de tráfico de personas y facilitar las readmisiones; y qué financiación europea puede movilizarse para reforzar la acogida de menores.

Las eurodiputadas han reclamado que la presión sobre Balears no se aborde únicamente cuando las embarcaciones llegan a sus costas. La respuesta, han sostenido, debe incluir vigilancia efectiva de la frontera exterior, cooperación con el país de salida y recursos suficientes para que territorios insulares como Formentera no tengan que asumir una carga desproporcionada.