El PP prevé seguir sacando adelante sus iniciativas y Vox avisa que "las tomaduras de pelo tienen un límite"

Archivo - El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, comparece en rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha mostrado "tranquilidad" tras el rechazo al techo de gasto en el pleno, subrayando que los presupuestos que se prorrogarán son del pasado julio y que la previsión es sacar adelante todas las iniciativas y leyes, ya sea con el apoyo de Vox o de otros grupos.

Así lo ha apuntado el portavoz 'popular' Sebastià Sagreras, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, en la que ha considerado que los presupuestos "permitirán transitar con tranquilidad" hasta las elecciones de 2027.

De su lado, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha advertido al PP y al Govern que "las tomaduras de pelo tienen un límite" y "las mentiras las patas muy cortas", tras ser preguntada por la posibilidad de llegar a acuerdos con los 'populares'.

"Pueden decir lo que quieran, los ciudadanos no son tontos", ha subrayado Cañadas, quien ha considerado que "la única pinza" es la de PP y PSOE.

El 'popular' ha agregado que "si las condiciones cambian y Vox tiene autorización para negociar presupuestos" su grupo tendrá la mano tendida para negociar.