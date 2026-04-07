El PP promueve en Baleares una iniciativa contra el abandono escolar en el alumnado gitado

Archivo - Bandera del Pueblo Gitano en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

PALMA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para reforzar la trayectoria educativa del alumnado gitano en las Islas, con el objetivo de reducir el abandono escolar prematuro y mejorar el acceso y la permanencia en los estudios postobligatorios.

Según han informado este martes los 'populares' en un comunicado, la iniciativa plantea programas de seguimiento individualizado durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), así como el refuerzo del acompañamiento en los momentos de transición entre etapas educativas, especialmente en el paso de primaria a secundaria y en el acceso a la formación profesional u otros itinerarios postobligatorios.

También se propone fortalecer los servicios de orientación educativa y profesional, promover la colaboración con entidades sociales especializadas en el trabajo con la comunidad gitana y fomentar una mayor implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Además, la medida impulsa la dotación de recursos adicionales a los centros con presencia significativa de alumnado gitano para adaptar la respuesta educativa a sus necesidades y para monitorizar la permanencia de los alumnos en el sistema educativo, la finalización de la ESO y la continuación de los estudios.

La diputada 'popular' Anabel Curtó ha asegurado que la administración debe actuar de una forma específica cuando existen colectivos que parten de situaciones de mayor vulnerabilidad y ha recordado que en Baleares la tasa de abandono escolar se sitúa en el 18 por ciento, por encima de la media española.

Curtó ha destacado que los estudios evidencian una brecha significativa en las trayectorias educativas del alumnado gitano y que, según el informe sobre la situación educativa del alumnado gitano elaborado por la Fundación Secretariado Gitano, solo alrededor del 40 por ciento de estos estudiantes finaliza la ESO y menos de un 30 por ciento continúa en estudios postobligatorios, mientras que la presencia en la universidad es muy reducida.

"Desde el PP queremos avanzar hacia un modelo educativo que garantice trayectorias formativas sólidas y continuas para todos los alumnos. Ningún joven de Baleares debe ver limitado su futuro por falta de apoyo o de oportunidades", ha concluido la diputada.