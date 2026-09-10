El PP propone incorporar la creación del Área Metropolitana de Palma en la Ley de Capitalidad

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Prohens, junto al regidor Llorenç Bauzá - PP

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha presentado este jueves un total de 16 enmiendas a la Ley de Capitalidad de Palma para adaptar la normativa a las necesidades de la ciudad, entre ellas una con la que propone incorporar la creación del Área Metropolitana de la ciudad.

La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha destacado que las propuestas nacen de las necesidades que han detectado en el día a día del Ayuntamiento y con ellas pretenden que haya "menos trabas, más capacidad de gestión y mejores servicios para los ciudadanos".

"Queremos una Ley de Capitalidad útil, que dé respuesta a los problemas reales de Palma y ponga las herramientas del Ayuntamiento al servicio de la ciudad y de sus vecinos", ha afirmado.

Entre las principales propuestas, el PP plantea que el Govern tramite, en un plazo máximo de dos años, la creación del Área Metropolitana de Palma, contando con los municipios de Palma, Calvià, Marratxí y Llucmajor y con la participación del Consell de Mallorca.

Los 'populares' defienden que cuestiones como la movilidad, las infraestructuras o la prestación de determinados servicios trascienden los límites municipales y requieren instrumentos que permitan abordarlas de forma conjunta.

SEGURIDAD: POLICÍA LOCAL Y AGENTES CÍVICOS

En materia de seguridad, las enmiendas refuerzan y actualizan las funciones de la Policía Local, incorporando aspectos relacionados con la prevención, el uso de nuevas tecnologías y la coordinación con el resto de las fuerzas de seguridad.

Además, proponen crear la figura de los agentes cívicos, que se encargarían de informar y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas municipales, sin asumir funciones policiales ni de seguridad privada. También plantean flexibilizar la organización de las escalas de mando de la Policía Local para mejorar su capacidad de respuesta.

Según han dicho, las enmiendas pretenden dar a Palma más instrumentos en materia de vivienda con la creación de una Agencia de Urbanismo, así como facilitar la creación y ampliación de equipamientos sociales promovidos por entidades sin ánimo de lucro.

En este ámbito, el PP plantea agilizar proyectos socioasistenciales del tercer sector con garantías de interés público.

Además, propone una enmienda para garantizar que la Ley de Capitalidad sea coherente con la normativa autonómica de vivienda aprobada por el Govern de orientar la promoción de nueva vivienda a vivienda asequible, sea pública o de precio limitado, y para ciudadanos con un mínimo de años de residencia en las Islas.

VICEALCALDES Y COMITÉ TÉCNICO JURÍDICO DE PALMA

Finalmente, el PP propone reforzar la capacidad de autoorganización del Ayuntamiento, incorporando la figura de los vicealcaldes "para que el gobierno municipal pueda estructurarse con mayor flexibilidad dentro del marco legal".

Según han explicado, sus enmiendas también plantean reforzar la defensa jurídica del Ayuntamiento a través de la creación de un Consejo Jurídico Técnico de Palma y reducir burocracia en materia de patrimonio, permitiendo que el Consell de Mallorca pueda delegar determinadas funciones en el Ayuntamiento, manteniendo la institución insular la titularidad, tutela y protección del patrimonio.

FIGURA DIRECTOR DE ZONA BÁSICA DE SALUD

En el ámbito sanitario, plantean una enmienda para mejorar y clarificar la organización de los equipos de Atención Primaria y de las zonas básicas de salud, reforzando la seguridad jurídica en la regulación de sus responsables.

La propuesta establece que la dirección de cada zona básica de salud recaiga en un profesional sanitario del propio equipo de Atención Primaria, mediante el sistema de libre designación, y precisa que sus funciones se extienden al conjunto de la zona y no únicamente al centro de salud.

Además, actualiza la denominación de los cargos de coordinación médica y de enfermería para reconocer de forma más precisa la identidad de ambas profesiones sanitarias y corrige la regulación para evitar contradicciones entre normas de distinto rango.

El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Bauzá, ha considerado "imprescindible" impulsar una reforma de la Ley de Capitalidad y ha considerado que ésta será "histórica", por la trascendencia y las implicaciones que tendrá para la comunidad.

Bauzá ha apelado a la "responsabilidad y altura de miras" de todas las fuerzas políticas para conseguir una norma que "responda realmente a la Palma de hoy, pero también, y, sobre todo, a la Palma de los próximos años".

En este sentido, ha explicado que las enmiendas presentadas permitirán "mejorar el texto inicial" y conseguir que la nueva Ley de Capitalidad sea "útil y eficaz para afrontar los retos que tiene por delante la ciudad".