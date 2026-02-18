El PP y el PSIB censuran las palabras de la diputada de Vox que llamó "tarados mentales" a la izquierda

Archivo - La presidenta de VOX Baleares, Patricia de las Heras, durante un pleno del Parlament balear, a 6 de febrero de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSIB han censurado las palabras de la diputada de Vox en el Parlament Patricia de las Heras, quien en el pleno del martes se refirió a los miembros de los grupos de la izquierda como "tarados mentales".

Esta polémica ha sido objeto de debate en la Junta de Portavoces de este miércoles después de que los socialistas le hayan reclamado al presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne, que en la próxima sesión plenaria llamara la atención a su compañera de partido.

Según ha explicado el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, Le Senne se ha negado a hacerlo. Ante ello, ha incidido, le han tenido que recordado que él mismo está pendiente de que se fije fecha para la celebración de un juicio por un delito de odio cometido en un pleno.

"Él, más que nunca, debería ser consciente de que no se puede permitir comportamientos que instiguen y favorezcan estas expresiones de odio o menosprecio hacia cualquier persona que pueda pensar de manera diferente", ha subrayado.

Pons ha lamentado los parlamentarios de Vox hayan adoptado "la tendencia de faltar al decoro de la Cámara y manifestar de manera reiterada expresiones que son ofensivas" y que el PP esté "encubriendo" la manera de actuar de Le Senne.

Preguntado al respecto, el portavoz de los 'populares', Sebastià Sagreras, ha considerado que las palabras de De la Heras fueron "totalmente desafortunadas" y ha deseado que no se repitan.

"El PP no está en la bronca que algunos grupos parlamentarios, sobre todo los de la izquierda, nos tienen acostumbrados", ha sentenciado.

LA POLÉMICA

Fue en el pleno de este martes cuando la diputada de Vox dirigió una pregunta al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, sobre el debate generado acerca de la prohibición de la práctica del fútbol en los patios de los centros escolares.

"Los niños pueden jugar a lo que quieran. No permita que estos tarados mentales decidan sobre nuestros hijos", dijo la parlamentaria dirigiéndose a la bancada de la izquierda.

Estos protestaron y reclamaron al presidente del Parlament que le exigiera una rectificación por unas palabras que consideraron que eran ofensivas y no se ajustaban al decoro de la Cámara.

Le Senne intervino brevemente para admitir que su compañera de partido se había "excedido un poco". "Moderemos el lenguaje", zanjó, y el pleno prosiguió sin que la Mesa solicitara a De las Heras que retirara sus palabras.