El PP y el PSIB se echan en cara sus casos judiciales en el Parlament: "Están en una condición óptima de corrupción"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSIB se han echado en cara sus diferentes casos judiciales, como los relativos al presidente del Consell d'Eivissa Vicent Marí o el del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el pleno del Parlament de este martes.

El diputado socialista Marc Pons ha arrancado una pregunta dirigida al conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, asegurando que "no está siendo una buena semana para el PP".

Ha hecho referencia a la apertura de juicio oral contra Marí por prevaricación en el caso 'La Vida Islados' y a la declaración en calidad de investigado del jefe de Gabinete de Marga Prohens, Alejandro Jurado, por supuestas irregularidades en la contratación de un chófer de la presidenta del Govern.

"En Baleares, los únicos imputados son los del PP", le ha afeado Pons al también vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y miembro de la dirección de los 'populares' de Baleares.

"Está claro que usted lleva una semana, unos meses diría, excelentes. Están en una condición óptima de inundación por corrupción", ha replicado Costa tirando de ironía.

La realidad es que la pregunta parlamentaria versaba sobre el acceso a la vivienda, algo que el socialista ha lamentado que ahora sea más difícil que hace tres años y el conseller ha puesto en valor las medidas adoptadas por su departamento, como las bonificaciones fiscales incluidas en la ley ómnibus que previsiblemente se aprobará este martes.

En cualquier caso, Costa ha retomado rápidamente el tema de la supuesta corrupción vinculada al PSOE. "La única lección que nos pueden dar es cómo saquear los fondos públicos o cómo permitir que una banda de gángsters saqueen 3,7 millones de euros de los ciudadanos de Baleares en mascarillas falsas", ha zanjado.

MÁS SOBRE ZAPATERO

La reciente imputación del expresidente Zapatero en el caso Plus Ultra ha sido el tema central de la pregunta del portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, quien ha querido conocer la opinión de Costa.

"Creo que todos los ciudadanos estamos asistiendo a la certificación de una gran farsa. El sanchismo no llegó a La Moncloa para combatir la corrupción, sino para corromper desde el primer día", ha señalado el vicepresidente.

Costa ha lamentado haber tenido que "sufrir durante ocho años las liturgias morales de los socialistas" cuando "se han dedicado a hacer lo contrario a lo que prometían".

"Ser socialista es tener poco y dar mucho, decía Zapatero, cuando lo que realmente quería decir es que ser político socialista consiste en no robar poco sino en trincar mucho", ha insistido.

Rodríguez, por su parte, ha dicho que no se alegra de la imputación del expresidente del Gobierno, puesto que a su parecer "ningún auténtico patriota" podría hacerlo.

El diputado de Vox ha reclamado responsabilidad al PP para que tome cartas en el asunto y "fuerce por todos los medios legítimos y legales la convocatoria de elecciones generales".

Además, ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la imputación de Zapatero pueda generar un "descrédito para España" y retraiga "la inversión internacional" el mismo día que el pleno prevé aprobar la ley de aceleración de proyectos estratégicos.