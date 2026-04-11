El PP reclama al Gobierno que asuma los costes económicos y logísticos derivados de la llegada de pateras a Baleares

Archivo - Imagen de recurso de embarcación tipo patera en Baleares - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Gobierno de España que asuma "de modo inmediato y efectivo" los costes económicos y logísticos derivados de la la llegada de pateras a Baleares.

Esta es la petición que recogen los 'populares' en una proposición no de ley (PNL) registrada en el Parlament, según ha informado el PP en nota de prensa.

El portavoz del PP en la Cámara autonómica, Sebastià Sagreras, ha sostenido que el archipiélago atraviesa "una situación de grave crisis migratoria", tras registrar en 2025 la llegada de 7.321 personas a bordo de 401 pateras, lo que supone un incremento del 24,5% respecto al año anterior y convierte este ejercicio en el de mayor presión migratoria de la historia de las Islas.

"Estamos ante una tragedia humana que afecta a quienes se juegan la vida en el mar, pero también ante una grave irresponsabilidad de Pedro Sánchez, que está trasladando a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma unos costes que no les corresponden", ha considerado.

En este sentido, el 'popular' ha recordado que las competencias en materia de inmigración y control de fronteras son del Gobierno, de modo que, ha afirmado, es el Ejecutivo central el que debe asumir los gastos derivados de la retirada, transporte, tratamiento y eliminación de las embarcaciones utilizadas en la inmigración irregular.

No obstante, Sagreras ha criticado que, en la práctica, son los ayuntamientos y el Govern "quienes están pagando con recursos propios la limpieza de playas, la retirada de pateras y la gestión de residuos peligrosos como fibra de vidrio, aceites o baterías".

"Estamos viendo cómo municipios como Ses Salines, Santanyí o Campos tienen que destinar personal, contratar maquinaria o habilitar espacios municipales para almacenar embarcaciones que dependen del Estado", ha añadido.

A su entender, esta situación supone un impacto medioambiental y paisajístico. En concreto, ha asegurado que algunas zonas de la costa "se están convirtiendo en auténticos vertederos y desguaces incontrolados, lo que deteriora la imagen y supone un riesgo ambiental evidente".

El portavoz del PP también ha puesto el foco en la "saturación de infraestructuras públicas", como los puntos verdes municipales o los depósitos de PortsIB, donde actualmente se acumulan decenas de embarcaciones pendientes de retirada por parte del Estado, ha dicho.

La PNL plantea que el Gobierno de España asuma todos los costes derivados de la gestión de las pateras; la creación de un fondo de compensación específico para ayuntamientos y el Govern; y la puesta en marcha de políticas migratorias "legales, ordenadas y humanas" que permitan hacer frente a la presión creciente de la ruta argelina.

"Baleares no puede seguir soportando en solitario las consecuencias de una política migratoria fallida. Exigimos al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilidad, financiación y soluciones reales", ha concluido Sagreras.