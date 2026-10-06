El PP reclama al Gobierno más protección social para las familias acogedoras y que puedan cotizar a la Seguridad Social - PP

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado al Gobierno de España que estudie medidas para mejorar la protección social de las familias acogedoras, incluida la posibilidad de cotizar a la Seguridad Social en aquellos casos en los que la intensidad de los cuidados o las circunstancias de acogimiento lo requieran.

Los 'populares' defenderán esta petición en el próximo pleno del Consell de Mallorca en una moción para reconocer la labor que desarrollan estas familias, según ha trasladado la formación en una nota de prensa.

La consellera electa del PP Magdalena García ha destacado que las familias acogedoras desarrollan una función "absolutamente esencial" dentro del sistema de protección de la infancia, ya que ofrecen estabilidad, afecto, cuidados y un entorno familiar a niños y adolescentes que, por diferentes circunstancias, no pueden vivir con sus familias de origen.

"Las familias acogedoras realizan una labor extraordinaria. Abren las puertas de su hogar y muchas veces reorganizan su vida personal y profesional para cuidar de un menor que lo necesita", ha subrayado, a la vez que ha destacado el reconocimiento, apoyo y protección que merecen.

En este sentido, los 'populares' han recordado que el acogimiento familiar puede implicar una dedicación especialmente intensa debido a las circunstancias y necesidades de los menores. En determinados casos, esta realidad puede obligar a las personas acogedoras a reducir o interrumpir su actividad profesional para poder asumir los cuidados necesarios.

Por este motivo, la iniciativa plantea instar al Gobierno de España a estudiar las modificaciones legislativas necesarias para establecer opciones de protección social y cotización a la Seguridad Social para las personas acogedoras en aquellos supuestos específicos que así lo requieran.

"No podemos pedir que cada vez más familias den el paso de acoger y después dejarlas solas. Si queremos potenciar el acogimiento familiar, debemos garantizar que quienes asumen esta enorme responsabilidad se sientan acompañados y que hacerlo no penalice injustamente su trayectoria laboral y social", ha defendido García.

La moción también propone que el pleno del Consell reconozca expresamente la función social esencial que desarrollan las familias acogedoras de Mallorca y agradezca su compromiso con la protección de la infancia y la adolescencia.

Según la 'popular', mejorar el apoyo a estas familias también es una manera de favorecer que más personas puedan plantearse el acogimiento y contribuir a ofrecer un entorno familiar a los niños y adolescentes que lo necesitan.

"Detrás de cada acogimiento hay una familia que decide dar tiempo, estabilidad y afecto a un niño que lo necesita. Mallorca necesita más familias dispuestas a dar este paso y nuestra obligación como administraciones es ponérselo más fácil, acompañarlas y reconocer como merece la enorme labor que realizan", ha concluido.