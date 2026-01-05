El PP reclama un mínimo de 15 años de residencia en sa Pobla para acceder a una vivienda del Ibavi

Archivo - Ayuntamiento de sa Pobla. - PP DE SA POBLA - Archivo

PALMA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará una moción en el Ayuntamiento de sa Pobla para solicitar un mínimo de 15 años de empadronamiento en el municipio para acceder a una vivienda del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Los 'populares' defenderán esta iniciativa en el próximo pleno de la corporación local de este jueves con el objetivo de reclamar que los vecinos del municipio "tengan una prioridad real" en el acceso a estas promociones de vivienda, según ha explicado en un comunicado.

La iniciativa responde a las "graves dificultades" que sufren muchos jóvenes y familias del municipio para acceder a una vivienda y poder desarrollar su proyecto de vida en sa Pobla.

En este sentido, el PP ha recordado que el Ayuntamiento cedió gratuitamente un solar municipal para la construcción de una promoción de ocho viviendas protegidas, una actuación que, a su juicio, "debería revertir de manera prioritaria en beneficio de los 'poblers'".

La portavoz del PP de sa Pobla, Pedrona Seguí, ha afirmado que "no tiene sentido" que el Ayuntamiento ceda suelo público si después los vecinos del municipio "no tienen ninguna garantía real de poder acceder a estas viviendas".

"La vivienda pública debe servir para fijar población, evitar que los jóvenes tengan que marcharse y dar respuesta a las necesidades reales del pueblo", ha añadido.

Desde el PP han considerado "imprescindible" que el Ayuntamiento negocie con el Ibavi las bases de adjudicación de estas promociones para introducir criterios de prioridad vinculados al "arraigo en el municipio".

En este sentido, el PP ha propuesto que se tenga en cuenta el padrón histórico, de manera que la antigüedad de empadronamiento quede reconocida aunque, por motivos laborales, formativos o personales, una persona haya tenido que marcharse temporalmente del pueblo.

"Cuando regrese, este historial de arraigo debería quedar preservado y valorado. La propuesta del PP no es excluyente, es de justicia social", ha remarcado Seguí.

Por eso, ha justificado que no quieren penalizar a nadie que "se haya visto obligado a marcharse para estudiar o trabajar fuera" y ha puntualizado que precisamente lo que defienden es que, "cuando estas personas quieran volver, tengan opciones reales de hacerlo".

La moción plantea establecer un mínimo de 15 años de vinculación con Sa Pobla mediante el padrón histórico como requisito, y que esta antigüedad tenga un peso específico dentro del baremo de adjudicación, siempre combinada con "criterios sociales y económicos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad".

"Con esta iniciativa, el PP reafirma su compromiso con una política de vivienda responsable, equilibrada y arraigada al territorio, al defender que las promociones públicas impulsadas con suelo municipal deben beneficiar, en primer lugar, a las personas que han hecho, y quieren seguir haciendo, de sa Pobla su hogar", han reivindicado.