El PP reivindica el Día del Orgullo LGTBIQ+ como una "oportunidad" para "poner en valor la libertad y la igualdad"

Representantes del PP de Baleares en la celebración de la plaza Mayor de Palma con motivo del Orgullo LGTBIQ+.
Representantes del PP de Baleares en la celebración de la plaza Mayor de Palma con motivo del Orgullo LGTBIQ+. - PP
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 28 junio 2026 13:27
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PALMA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP de Baleares ha apuntado que el Día del Orgullo LGTBIQ+ representa una "oportunidad" para "poner en valor la libertad, la igualdad y los derechos de todas las personas con independencia de su orientación o identidad sexual".

De esta manera, el partido se ha sumado a la celebración de esta jornada con la participación de una representación de los 'populares' en la celebración que hubo este sábado en la plaza Mayor de Palma.

En un comunicado, el PP también ha mostrado su rechazo a "cualquier actitud de discriminación, odio o intolerancia hacia la diversidad" en Baleares.

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