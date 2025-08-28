El PP reprocha al Ministerio de Transportes la demora en la adjudicación de la ruta aérea entre Menorca y Madrid

MENORCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reprochado al Ministerio de Transportes la demora en la licitación y adjudicación del contrato de la ruta aérea entre Menorca y Madrid declarada obligación de servicio público (OSP).

Así se han expresado este jueves el senador Cristóbal Marqués y el diputado en el Congreso Joan Mesquida, quienes han lamentado que los menorquines "han estado todo el verano sin poder comprar billetes de avión para ir de Menorca a Madrid por culpa de este retraso".

Con el "agravante", han subrayado, de que el contrato de la OSP "es solo para un año". Es por ello que han urgido al departamento que dirige Óscar Puente que comience ya a trabajar en una nueva licitación para evitar que el próximo verano se repita la misma situación.

Marqués ha lamentado que los residentes en Menorca siguen sin poder adquirir billetes para volar a Madrid a partir del 1 de noviembre, "una situación que, lamentablemente, se repite año tras año".

"Estamos ante un problema que afecta directamente a cientos de menorquines que no pueden planificar sus viajes, acceder a servicios básicos o garantizar su movilidad. Es inadmisible que el Ministerio siga gestionando de forma negligente un servicio tan básico", ha ahondado.

Asimismo, ha criticado que "ante las presiones de las agencias y ciudadanos" Transportes haya hecho una adjudicación provisional y haya "dado órdenes a la compañía aérea de que venda ya los billetes, aunque queden días para la adjudicación definitiva del contrato y la posterior firma".

Por su parte, Mesquida ha criticado la reducción de casi 10.000 plazas en la operativa prevista, pasando de 79.200 a 70.000, una decisión que a su parecer compromete el objetivo de llegar a las tres frecuencias diarias durante el invierno.

"El Gobierno central vuelve a dar la espalda a Menorca. Esta falta de compromiso con nuestra conectividad es un reflejo claro de la escasa sensibilidad del Ejecutivo con la realidad de la isla", ha sostenido el diputado.

En este contexto, los 'populares' han reclamado que se garantice una operativa "adecuada", con un mínimo de 90.000 plazas durante el invierno, para poder mantener tres vuelos diarios entre Menorca y la capital.

Asimismo, han considerado "fundamental" que las adjudicaciones del contrato tengan una duración mínima de dos años, prorrogables, y que se resuelvan con al menos cuatro meses de antelación respecto al inicio del servicio.

Todo ello, han añadido, debería ir acompañado de un incremento de 400.000 euros de la inversión que realiza el Ministerio para alcanzar los 1,7 millones de euros.

"La ruta entre Menorca y Madrid no es un lujo, sino un servicio público esencial y clave para acceder a hospitales, universidades, organismos estatales o enlaces internacionales", ha sentenciado Mesquida.